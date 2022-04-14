دعاء الرسول الذي لا يرد لقضاء الحاجة.. يُردد بين الأذان والإقامة

يعد دعاء الرسول الذي لا يرد لقضاء الحاجة، من الأدعية المهمة والمطلوبة دائمًا لمعرفتها، حيث تشهد المحركات البحثية كثافة في البحث عن تلك الأدعية، فقد يستعين البعض بأدعية قضاء الحاجة قبل السفر، أو الإقبال على الزواج، أو قبل اتخاذ قرارات مهمة وقد تكون مصيرية في حياة الشخص، وهنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجل قضاء حاجته.

دعاء الرسول الذي لا يرد

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أدعية يمكن ترديدها لتكون دعاء الرسول الذي لا يرد: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء الرسول الذي لا يرد لقضاء الحاجة

ويبحث الكثيرون عن دعاء الرسول الذي لا يرد عبر محركات البحث، بعنوان دعاء الرسول الذي لا يرد لقضاء الحاجة، ويفضل القول بين الأذان والإقامة، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

وهناك مواعيد أخرى يمكن التوجه بالدعاء لقضاء حاجة العبد، خلالها ومنها في جوف الليل مستجاب، حيث قال الرسول -عليه والصلاة والسلام-: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له».

دعاء لا يرد

جدير بالذكر، أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية دعاء الرسول الذي لا يرد بصيغة معروفة، ويمكن ترديد الأدعية في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.