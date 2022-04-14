كيفية إدخال قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة من المنزل.. 8 خطوات

يحرص الكثير من المواطنين الذين يتجنبون التعرض للغرامات المالية على البحث عن كيفية إدخال قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة في بداية كل شهر، حتى يتمكنوا من دفع المبالغ المستحقة عليهم، ويتجنبون التعرض للمسائلة القانونية أو فصل خدمة الغاز عنهم، إذ أن الغاز الطبيعي من أهم المرافق التي يحرص المواطنين على تواجدها في المنزل.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية إدخال قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة بغاز مصر، والتي جاءت كالتالي:

كيفية إدخال قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة

- يقوم الراغب في إدخال قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة غاز مصر.

يمكن الدخول على الرابط من هنـــــــــــا.

- ثم يقوم المستعلم بعد ذلك بالضغط عل الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة العداد باختيار «إدخال قراءة العداد».

- الذهاب لعداد الغاز الخاص به، ليقوم بإدخال القراءة في الخانة الخاصة بقراءة عداد الغاز على الموقع.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة بالضغط على «اظهر الفواتير».

ظهور قيمة الفاتورة

- لتظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطن على الفور، والمراد دفعها.

- وفي حالة إذا كان يرغب المواطن في دفع قيمة الفاتورة المسجلة عليه، يتم الضغط على «ادفع الفاتورة»، لتظهر أمامه عدة اختيارات يمكن من خلالها دفع قيمة الفاتورة الخاصة به.

- اختيار طريقة دفع الفاتورة الخاصة به، سواء كان يرغب في دفعها بالفيزا كارد أو عن طريق أحد شركات التحصيل الإلكتروني.

- وتوفر عدد من شركات التحصيل خدمة دفع فاتورة الغاز من خلالها، ومن أبرز تلك الشركات «فوري، وأمان» وغيرها من شركات التحصيل الأخرى.