بريد الوطن .. محافظة الشرقية ترد على شكوى أهالى مدينة القرين

رداً على ما نشر بجريدتكم بتاريخ 2 فبراير الماضى تحت عنوان «من يحل مشكلات القرين شرقية»، نحيطكم علماً أنه بالنسبة للمواصلات: يوجد موقف عمومى للمدينة، تحت سيطرة رئاسة المدينة وملتزمة بتعريفة الركوب، ويوجد عدد كافٍ من السيارات الميكروباص بعدد 109 سيارات، وبالنسبة للرصف، تم رصف شوارع جمال عبدالناصر ومصطفى زيدان، وبنك مصر، وعمر بن الخطاب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وجارٍ رصف باقى الشوارع، وبالنسبة لمياه الشرب، يوجد بالمدينة عدد 2 محطة مياه شرب، وبالنسبة للمرور يتم التنسيق بين رئاسة المدينة، وقسم الشرطة وعمل حملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

د. أسماء عبدالعظيم - المتحدث الإعلامى للمحافظة

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