مسلسل يوتيرن الحلقة 13.. ريهام حجاج تتوصل لخيط يثبت براءة «خالد»

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بتتبع محمود حافظ «شوقي» بعد ما طلب منها هي وابن خالتها كريم قاسم «خالد»، 2 مليون جنيه حق سكوت ابن السيدة التي قتلوها بالخطأ في حادث سيارة.

وتفاجأت ريهام حجاج «يارا» بعد مراقبتها لـ«شوقي» بأن السيدة التي صدمها بالسيارة على قيد الحياة، وبذلك يعتبر «خالد» بريئا من جريمة القتل.

مسلسل يوتيرن الحلقة 13

وفي إطار الحلقة 13 من مسلسل يوتيرن، واجه محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا» طليقته نانسي صلاح بتسجيلات مراقبة فيلا أيمن القيسوني «أيمن» زوج شقيقته، بعد أن سرقها منه ليكشف خيانتها، وهددها بأنه سينشره على الإنترنت.

تفاصيل قضية حادث السيارة في مسلسل يوتيرن

كما جاء ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل يوتيرن، رفض أيمن القيسوني «يوسف» طلاق زوجته ريهام حجاج «يارا»، بعد أن رفعت قضية خلع عليه، كما طلب من المحامي أن يفتح قضية حادث السيارة التي اتُهمت فيها مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بصفته ابن السيدة المقتولة.

وطلبت صفاء الطوخي والدة ريهام حجاج، الطلاق من توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» في حال استمرار زوجها مع زوجته الثانية، وتركت المنزل ومنحته مهلة للتفكير.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.