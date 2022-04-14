ريهام حجاج تكشف كذب محمود حافظ عن الحادث في مسلسل يوتيرن الحلقة 13

كشفت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج «يارا»، مواجهة بين توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» والد «يارا» وزوجته صفاء الطوخي، بعد أن أخبرها عن زواجه الثاني من ابنة عمه، فهددته بالطلاق والاختيار بينها وبين زوجته الثانية تاركة له البيت.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 13

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج، طلب محمود حجازي شقيق «يارا» من أحد الفنين أن يدخل بيت أيمن القيسوني «يوسف» زوج أخته ويسرق منه تسجيلات كاميرات المراقبة، لكي يثبت خيانة زوجته نانسي صلاح التي كانت مترددة على بيت «يوسف».

الحلقة 13 مسلسل يوتيرن

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 13، بابتزاز محمود حافظ «شوقي» لريهام حجاج «يارا» وابن خالتها محمود حجازي «خالد» بعد حادثة السيارة التي قتل فيها سيدة بالخطأ، وطلب منهم مليوني جنيه.

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 13، اكتشفت ريهام حجاج «يارا» بعد مراقبتها لـ«شوقي»، أنه ينصب عليهم، وكان هناك اتفاق بينه وبين الفتاة التي ماتت في الحادث لكي يبتزوا «يارا» وابن خالتها «خالد»، وصوّرت ريهام حجاج الفتاة للإبلاغ عنها في القسم.