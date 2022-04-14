روجينا تعذب لوسي حتى الموت انتقاما للأطفال في مسلسل انحراف الحلقة 14

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «انحراف»، العديد من الأحداث المثيرة، والتي لبت رغبة الجمهور بعدما طالب «حور»، التي تجسدها الفنانة روجينا، على مدار الحلقات الماضية بالانتقام الشديد من المعلمة «فوزية»، التي تقدمها الفنانة القديرة لوسي، بعدما اتفقت مع «دبور»، الذي يجسده الفنان رامي الطمباري، على إجبار «هدير»، التي تجسدها الفنانة نانسي صلاح، على قتل أطفالها، وقد كان بعد قيام فوزية ودبور بتعذيبها بشكل شديد.

مسلسل انحراف من بطولة روجينا

وكانت بداية الحلقة الـ14 من المسلسل بتخطط حور الانتقام مع فوزية، وكانت البداية تهديد حور لفوزية على إعطاءها مبلغ 200 ألف جنية مقابل عدم تسليم بطاقة الذاكرة «فلاشة» التي تحتوي على جريمة القتل كاملة، وتوضح بشكل كامل اتشارك فوزية في الجريمة، خاصة بعدما الافراج عنها من النيابة لعدم ثبوت أي دليل ضدها ولكن مع تسليم الكاريت تكون متهمة لهذا وافقت فوزية على طلب حور.

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى مكان مهجور، لتقوم حور «روجينا»، بتسليم فوزية الفلاشة الذي يحتوي على جريمة القتل كاملة، حيث قررت فوزية الذهاب لحور لتلتقي بها وتتخلص من الفيديوهات التي تدينها، لكن حور كانت تخطط لقتلها ولكن بعد سماع الأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمة بحق هدير وأطفالها.

مسلسل انحراف من اخراج رؤوف عبد العزيز

وحاولت فوزية قتل حور في البداية لكنها، لم تنجح، بخاصة أن حور كانت تنصب لها فخا، حيث وضعت العديد من الأسلاك الكهربائية، في المكان الذي وضعت فيه الفلاشة التي تحتوى على فيديوهات تدين فوزية، وعندما ذهبت فوزية للحصول عليها وقعت في فخ حور، بخاصة بعدما أخبرتها حور في حالة الانتقال من مكانها وسوف تقتلها بالكهرباء، فرضخت فوزية لكلام حور، وبدأت تحكي لها تفاصيل ما حدث.

وشهدت الحلقة مباراة تمثيلية، بين روجينا ولوسي، بخاصة في الحوار الذي دار بينهما، وبينما فوزية تحكي لحور أنها تزوجت دبور من أجل إنجاب الأطفال وعندما لم تكن لديها القدرة على الإنجاب، وقامت بزواجة من هدير لينجب أطفال منها ويصبحوا أطفالها، متابعة أن ذلك لم يحدث، خاصة بعدما شعرت أن دبور يحاول دائما أبعاد الأطفال عنها في حين هدير لم تفعل ذلك، لهذا قررت الانتقام من دبور وهدير وقتل الأطفال.

وتابعت فوزية أنها قامت بتعذيب هدير بشكل بشع، بمساعدة دبور، ليجبرها على إغراق أطفالها في المياه وتصويرها بالهاتف حتى لا تقوم بالإبلاغ عنهم فيما بعد، وبالفعل قامت هدير بإغراق طفليها ووضعتهم في أكياس داخل حقيبة سفر وألقت بها في الرشاح، وعندما سمعت حور كل تفاصيل ما حدث، قررت تعذيب فوزية بشكل بشع عن طريق استخدام الكهرباء في تعذيبها حتى الوفاة، وهذا ما حدث فقامت حور بتوصيل تيار الكهرباء بجسدها حتى الوفاة، على انغام الموسيقى المفضلة لديها في كل جريمة قتل لتنتهي الحلقة.