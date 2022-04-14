مسلسل العائدون الحلقة 13.. هاني رمزي يحاول تجنيد صفوان

شهد مسلسل العائدون الحلقة 13، بدء محاولات هاني رمزي، لتجنيد صفوان لصالح البلاد، لا سيما وأنه يعمل مع إحدى الجماعات الإرهابية التي تجمعها مصالح متبادلة مع تنظيم داعش.

هاني رمزي يستعرض التاريخ السري لـ صفوان

والتقى هاني رمزي، في بداية مسلسل العائدون الحلقة 13، صفوان، في أول لقاءٍ بينهما دون سابق معرفة؛ إذ صار يُهدده باستعراض كم كبير من المعلومات بداية من إعلان اسمه الحقيقي «فرانك»، بالإضافة إلى استعراض حسابات البنوك الخاصة به، التي يُهرب من خلالها أمواله دون معرفة العصابة التي يعمل معها، وكذلك عقود شركاته.

واستكمل هاني رمزي، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13، المعلومات المُتعلقة بـ«صفوان»، وكان أخطرها العلاقة العاطفية التي تجمعه بزوجة رئيسة، واللقاءات التي تجمعهما داخل منزلها.

تهديد هاني رمزي بالقتل بعد فضح صفوان

وثار «صفوان» على هاني رمزي، في مسلسل العائدون الحلقة 13، بعد استعراض كل هذه المعلومات، واستشعاره الخطورة على حياته، فوجه سلاحه في وجه «هاني»، مُهددًا إياه بالقتل، حال عدم معرفته بالمطلوب منه، وكيف جاء بكل تلك التسريبات.

توجيه صفوان بتسريب معلومات عن اجتماع لندن

وطلب هاني رمزي، في مسلسل العائدون الحلقة 13، من «صفوان» بعض المعلومات المُتعلقة برئيسه «كمال» قائد المؤسسة الإرهابية، وعلاقته بـ«سياف» والي تنظيم داعش، وتفاصيل الاجتماع الذي عُقد في لندن، بحضور مندوبين من بعض الدول وتجار السلاح.

وفي مشهد آخر، من مسلسل العائدون الحلقة 13، جمع بين أمير كرارة وهاني رمزي، كشف الأخير عن هوية «صفوان» حيث إنه كان يعمل ضابطًا في بلاده، ويتميز بالكفاءة، ورغم فساده إلا أنه يُحب وطنه، مُعتبرًا إياه بأنه شخصية صعبة، وليس من السهل تجنيدها، لكن من الممكن أن ينجح في ذلك مع مرور الوقت.