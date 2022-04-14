تشهد أحداث مسلسل العائدون، تصاعدًا كبيرًا وسريعًا، بالتزامن مع ظهور شخصيات وخيوط درامية في كل حلقة تقريبًا، إذ يتصدر العمل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

أما مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.