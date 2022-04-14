تجنيد ميدو عادل في مسلسل العائدون الحلقة 12 وزرعه وسط داعش الإرهابي

وافق ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، على تجنيده وسط تنظيم داعش الإرهابي، بعد انتهاء المهلة التي حصل عليها من أمير كرارة، للتفكير وحسم القرار بشكلٍ نهائي.

ميدو عادل يُودع والديه قبل بدء عملية تجنيده وسط تنظيم داعش

وقرر ميدو عادل، ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، التجنيد لصالح البلاد، إذ حرص على سماع صوت والده ووالدته قبل بدء التحضيرات لتلك العملية، والتي ربما أنّ يفقد فيها حياته، إذ هاتفهم لكنهم لم يستطع الرد عليهم والحديث معهم، ليدخل بعدها في حالة بكاء.

ميدو عادل يُبدي تحمسه الشديد لزرعه وسط تنظيم داعش

وأبدى ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، حماسه الشديد لتلك العملية وزرعه وسط تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: «دي أكتر مرة أنا واثق من نفسي فيها، ومتحمس للعملية جدًا، زمان أول ما جيت البلد دي كنت شايف نفسي بعمل حاجة غلط، وغلط كبير جدًا، بس مش عارف أصحح ده إزاي، وفجأة وبالعملية دي حاسس إنه هصحح غلطي».

خطاب رسمي لـ محمود عبد المغني في القاهرة بشأن عملية التجنيد

ووجه أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 12، أمينة خليل، بإرسال إيميل رسمي، إلى محمود عبد المغني في القاهرة، لإبلاغه بنجاح تجنيد ميدو عادل، وتحمسه للعملية.

ووضع أمير كرارة، خطة لـ ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، في ضوء التدريبات والتجهيزات، قبل السفر إلى إحدى المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.