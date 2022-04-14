أمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة 12: «مش هنسيب نار داعش تاكل ولادنا»

استشعر محمود عبد المُغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، الخطر على حياة أمير كرارة، الذي يتواجد داخل إحدى الدول التي تُبث منها القنوات الإخوانية، وذلك بعد معرفته بمحاولات «صفوان» لتتبع حركته في مصر.

أمير كرارة يقنع محمود عبد المغني بعدم العودة إلى مصر

وطلب محمود عبد المغني، في مسلسل العائدون الحلقة 12، من أمير كرارة العودة إلى مصر سريعًا حتى يكون في المنطقة الآمنة، إلا أنّ الأخير أقنعه بالبقاء حتى الانتهاء من المهمة التي سافر لأجلها والتي تكمن في تجنيد ميدو عادل، والذي سيأتي بديلًا لـ«حسين» (محمد فراج).

هاني رمزي: مش كل شوية هنبعت له عيل من عيالنا ويموت هناك

ومن جانبه، عنف هاني رمزي، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، أمير كرارة، مطالبًا إياه بضرورة التأني وعدم التعجل في تلك العملية، حفاظًا على حياته، قائلًا له: «أنت مستقتل على العملية دي، وكأنك عاوز تعوض حد مكان حسين، حسين اللي كأنه عفريت وبيطاردنا.. خلي بالك سياف بقى خطر جدًا دلوقتي، ومش كل شوية هنبعت له عيل من عيالنا ويموت هناك».

النار دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في بيوتنا

وأكد أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 12، أن رغبته في الوصول إلى تنظيم داعش، وزرع عنصر جديد وسطهم، من أجل حصارهم وعدم وصول خطرهم إلى مصر، قائلًا: «أنا عاوز أوصله عشان أمنع النار توصل لولادنا، أنا مش باخد تار حسين، ولا أثبت إني انا شاطر.. النار دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في بيوتنا وعيالنا وبلادنا كمان».

علاء هيبقى هو الحبل اللي هيتلف حوالين رقبة سياف

وشدد أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، على ضرورة جاهزية ميدو عادل، بشكلٍ ضخم، قبل بدء عملية التجنيد، حفاظًا على حياته، «أنا مش عاوز آخد ذنب حد تاني بعد حسين، ولا عاوز دم حد يتعلق في رقبتي»، مؤكدًا أنّ ميدو عادل سيخضع لتدريبات مكثفة حتى يظهر بأداء احترافي بعد زرعه وسط التنظيم «هيبقى هو الحبل اللي هيتلف حوالين رقبة سياف».