بدء تدريب ميدو عادل في مسلسل العائدون الحلقة 13 قبل إرساله لداعش

شهد مسلسل العائدون الحلقة 13، بدء عملية تجنيد ميدو عادل، تحت قيادة أمير كرارة وأمينة خليل وهاني رمزي، استعدادًا لإرساله لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بداية مسلسل العائدون الحلقة 13، إخبار أمينة خليل، لـ«ميدو» المهام المطلوبة منه خلال تواجده في صفوف التنظيم، وأبرزها جمع المعلومات، والتأكد من مدى صحتها قبل إرساله.

تحضير ميدو عادل في مسلسل العائدون الحلقة 13

ووضح دور أمينة خليل، خلال مسلسل العائدون الحلقة 13، في عملية التجنيد، حيث ستكون مسؤولة عن الجزء التقني فيما يتعلق بكاميرات المراقبة، وأجهزة التصنت وكشفها وطرق تعطيلها واستخراج المعلومات منها أيضًا، فيما يكون أمير كرارة مسؤولا عن تدريب ميدو عادل للمهارات الميدانية، مثل كشف كشف المراقبات والهروب منها، والتصرف في الأزمات، وكيفية التقرب من أي شخص دون سابق معرفة والحصول منه على المعلومات، بالإضافة إلى التدريب على التماسك ليكون جاهزًا عليها حال القبض عليه واستجوابه أو تعرضه للتعذيب على يد تنظيم داعش.

حيلة ميدو عادل لفصله من القناة الإخوانية قبل الانضمام لداعش

وطلب أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13، من ميدو عادل، أنّ يُبدي انزعاجه من العمل في القناة الإخوانية أمام القيادات هناك، وبث الروح السلبية بين زملائه، والجلوس داخل مسجد القناة أغلب الوقت وقراءة القرآن، حتى يكون مُقنعًا عندما ينضم للتنظيم، وبالفعل جرى رفده من قبل رئيسه القناة «محمود البزاوي».