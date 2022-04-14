12 عاملا بقناة إخوانية ينضمون لتنظيم داعش في مسلسل العائدون الحلقة 13

استعرض أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13، خطة تجنيد ميدو عادل، وتدريبه قبل إرساله لصفوف داعش الإرهابي، وتسريب المعلومات له من هناك.

أمير كرارة يُفاجئ ميدو عادل بانضمام صديقه لتنظيم داعش

وكشف أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 13، لـ ميدو عادل، عن انضمام صديقه في القناة الإخوانية التي يعمل فيها، لتنظيم داعش الإرهابي، وصار عنصرًا فعالًا هناك، بعد وجوده في المركز الإعلامي للتنظيم المسؤول عن تصوير وبث العمليات التي ينفذونها، كما غيّر اسمه ليُصبح «أبوبلال المُهاجر».

كما كشف أمير كرارة، عن انضمام 12 موظفًا بهذه القناة الإخوانية لتنظيم داعش الإرهابي في مدة لا تتجاوز عام واحد، فيما قُتل أحدهم على يد جبهة النصرة، مطالبًا «ميدو» بالتواصل مع صديقه الداعشي ليُسهل خطة انضمامه للتنظيم.

سياف يُرحب بانضمام ميدو عادل للتنظيم

وفي نهاية مسلسل العائدون الحلقة 13، ظهر أبوبلال المهاجر، في لقاء يجمعه بـ«سياف»، وهو يقترح عليه انضمام زميله ميدو عادل، إلى المركز الإعلامي للتنظيم، لاسيما وأنه متميز في المونتاج والإخراج، الأمر الذي رحب به على الفور، مع المطالبة بالتأني لحين التحري عنه، إذ قال «يا يكون لغم وينفجر فينا، أو كنز يرجع لنا الصدى الإعلامي مرة تانية.. هتأكد منه بنفسي الأول».

ووجه سياف، أبوبلال المهاجر، خلال مسلسل العائدون الحلقة 13، بإبلاغ ميدو عادل، بتجهيز نفسه جيدًا، وينتظر التعليمات الجديدة قبل الانضمام للتنظيم بشكلٍ رسمي.