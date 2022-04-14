زيارة مفاجئة من «بليغ» لـ«نهال» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

رغم الخلافات الكبيرة بين «بليغ» وأولاد أخواته، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، إلا أنه لم يتردد في زيارة زوجة ابن أخيه في المستشفى، بعد ولادتها أول طفل من زوجها «مدحت»، في مفاجأة وكأن العلاقات جيدة بينهم، وقابلته «نهال» زوجة ابن أخيه بترحاب كبير، رفقة والدها.

تفاصيل زيارة «بليغ» في الحلقة 13 من مسلسل راجعين يا هوى

دون سابق إنذار في مسلسل راجعين ياهوي الحلقة 13، دخل خالد النبوي لغرفة «نهال» حاملاً في يديه «بوكيه ورد»، وقابل والدها بالأحضان سائلاً عن اسم المولود، ليرد عليه الأخير قائلاً: «ساميناه سعيد.. حكم القوى بقى».

وأخذ «بليغ» يلعب مع الطفل الصغير، وأثنى على اسمه: «تعرف أنا وإخواتي أبويا سمانا إزاي؟.. أمين على اسم أمين الهنيدي، وفطين على اسم المخرج فطين عبد الوهاب ممثله المفضل، وأنا اللي قلشت وسماني على اسم الملحن بليغ حمدي».

رأي «منتصر» في «رؤوف»

واصل «بليغ» حديثه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، طالبًا من والد «نهال» منتصر، أن يتحدث معه في شيء هام، وطلب منه رأيه في «رؤوف»، ليرد «منتصر» أن رأيه فيه ليس إيجابيًا، مؤكدًا أنه أكثر شخص غير مؤتمن على المال والعرض.