خالد النبوي يستعير «جاكيت» بشكل كوميدي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

موقف كوميدي للفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، عندما لم يجد وقتا كافيا لكي يرتدي بدلة في حفل خطوبته الوهمية على الدكتور ماجي عبدالعزيز التي تؤدي دورها الفنانة نور، قرر أن يستعير جاكيت من شخص يسير في الشارع لا يعرفه ولم يره من قبل.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

كان من المفترض أن يذهب بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى إلى حفل خطوبته على الدكتورة ماجي في موعد محدد، لكن الوقت لم يسعفه لأنه كان في الإسكندرية يحاول أن يصل لحقيقة وفاة شقيقيه، وعندما وصل إلى القاهرة وجد أنه سيتأخر في حال ذهب إلى منزله ليغير ملابسه ويرتدي ملابس مناسبة، لذا قرر أن يحل المشكلة بطريقة مختلفة.

بليغ يستعير جاكيت من شاب لا يعرفه

وفي أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12، نظر بليغ حوله، فوجد شابا يرتدي جاكيت بدلة يسير في الشارع، فطلب منه أن يعطيه إياه مقابل 500 جنيه هي كل ما يملكه حاليا، لكن الشاب رفض في البداية، وعندما عرف أنه سيتأخر على حفل خطوبته تعاون معه ومنحه الجاكيت الخاص به.