مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 بطولة خالد النبوي.. مواجهة بين مدحت وعمرو

تدور قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، في إطار اجتماعي للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة؛ ونستعرض أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، حيث إنها بدأت بمواجهة بين «مدحت» وابن عمه «عمرو» في المستشفى أثناء ولادة زوجة الأول.

وفي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، عرض «عمرو» على ابن عمه أن يتحدا معًا ضد عمهما «بليغ»، قبل أن تدخل عليهم «يسرية» زوجة عمه، وتدخل معه في نقاش حاد، عن سبب وجوده بالمستشفى، لكن دافع عنه ابنها، مقتنعًا بعرض الاتحاد معًا ضد عمهم بليغ.

واستكمالاً للحديث عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، وفي مشهد جمع «فريدة» التي تقوم بدورها هنا شيحة مع والدتها، قالت إنّها ترغب في الابتعاد عن الرجال، سواء كان طليقها «إحسان» أو حبيبها «بليغ»، وقاطع حديثهما اتصال هاتفي من بليغ يطلب منها مقابلته، لتقرر الموافقة سريعًا، ولكن مقابلتهما انتهت كالعادة بمشكلة.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

دخل «مدحت» على زوجته «نهال» بعد ولادة طفلهما الأول، ليسألها عن هل قامت بإبلاغ طليق زوجته الثانية عن الزواج، ويقوم بصدمها رافضة التخلي عن زوجته الثانية، عارضًا عليها الطلاق إن رفضت زوجته الثانية، وذلك في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، وفي لقاء ببيت «صابر» بين «طارق» وابنة عمه، وأخبرها أن شقيقها كان موجودًا أثناء ولادة ابن أخيه، ليرد «صابر» أنه ذهب إلى هناك لأجل غرض آخر.

خناقة «طارق» بسبب «ولاء»

وفي نهاية الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، تقابل طارق مع ابنة عمه «ولاء»، وفجأة دخل عليهم شخصًا يريد الزواج منها ولكنه رفضته، وسحبها من يديها لتذهب معه، قبل أن ينهال عليه طارق بالكلمات التي جعلته يسقط على الأرض، وانتهت المشكلة في قسم الشرطة.