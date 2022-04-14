في ظل رغبة متابعي دراما رمضان باستكمال أحداث شخصية بليغ أبو الهنا وعلاقته بالدكتورة ماجي بعدما وافقت على ارتداء خاتم الخطبة رغم انفصالهما مسبقا، يتزايد البحث عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 13 والقنوات الناقلة، خلال الساعات الماضية عبر المواقع المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

وبخلاف العلاقة بين خالد النبوي ونور ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى، تخطف مشاهده بابنه «نور» الأنظار، إذ يؤدي «بليغ» دور عم «طارق» المحبب إليه وتجمعهما مشاهد فكاهية بين السفر واللقاء والحديث حول والده؛ لتزداد لهفة الجمهور في متابعة أحد المسلسلات الرمضانية.

وفيما يتعلق بـ مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 13 والقنوات الناقلة نرصدها خلال السطور التالية، وهي:

- يعرض مسلسل راجعين يا هوى، عبر قناة «DMC» في الساعة 9.25 مساءً بتوقيت القاهرة، أما حسب موعد المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 10.25 مساءً.

- ويعاد مسلسل خالد النبوي عبر شاشة «دي إم سي» في الساعة 4.30 صباحا حسب موعد مدينة القاهرة، وبالساعة 5.30 صباحا وفقا لتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل راجعين يا هوى، عرض المسلسل للمرة الثانية على قناة «CBC» في الساعة 2.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3.15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما تكون الإعادة في الساعة 2:15 مساءً، فضلا عن متابعة مسلسل خالد النبوي عبر منصة Watch it.

وهناك كوكبة من نجوم الفن يتألقون خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى، وهم خالد النبوي ونور وأنوشكا ووفاء عامر وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.