اتحاد الأعداء في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13 ضد خالد النبوي «بليغ»

تغيرت أشياء كثيرة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، من بطولة خالد النبوي برفقة ابنه، فبعد سنوات طويلة من العداوة بين أولاد العم «عمرو» و«مدحت» يتحدان، وذلك بعد اقتراح الأول على الثاني، أن مصلحتهما الآن تكمن في الاتحاد معًا، بعد عودة عمهم «بليع» الذي طلب منهما حقه في الميراث، عن طريق إعادة تقسيمه مرة أخرى.

صلح أولاد العم في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

بدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، بلقاء بين أولاد عم «عمرو ومدحت»، في المستشفى أثناء ولادة زوجة مدحت «نهال»، وطلب الأول منه أن يضع جميع المشكلات على «جنب»، ويركزان في الشيء الذي يجمعهما، وهو عمهما «بليغ» الذي أرسل إليهما إنذارًا من المحكمة، من أجل أخذ حقه في الميراث.

«يسرية» تهاجم «عمرو» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13

أثناء حديث أولاد العم في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 13، دخلت عليهما والدة «مدحت» التي تسمى «يسرية»، لتقوم بوصلة من العتاب لـ «عمرو»، قائلة: «عاوز ايه أنت»، ليرد أنه أتى ليبارك، والغريب هو دفاع «مدحت» عنه، في إشارة للموافقة على العرض الذي طلبه «عمرو».