مناقشة مشروعات «حياة كريمة» بأخميم.. وإضافة 15 قرية جديدة

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اجتماعا موسعا برئاسة حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بحضور رؤساء قرى «نيدة والحواويش والكوله»، ومسئولى الإدارة الهندسية والتفتيش والمتابعة والأملاك والتخطيط وحياة كريمة وإدارة مشروعك والعقود والمشتريات ومدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من فنيي التنظيم بالوحدة المحلية.

وقال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، إن الاجتماع لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالمشروعات المنفذة والمقامة بالمركز، خاصة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتحديد نسب الإنجاز، ودعم تيسير الإجراءات بملفات التصالح على مخالفات المباني والمتغيرات المكانية بالمركز، والعمل على تقنين أملاك الدولة، وتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كل العقود، المبرمة بين الوحدة والمواطنين.

مواصفات العقد الموحد الجديد بمحافظة سوهاج

أضاف «حبارير»، أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة، يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

ملفات تناولها الاجتماع

وأوضح أن الاجتماع تناول ملف «حياة كريمة»، ودخول مركز أخميم ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري في سوهاج، إذ يبلغ عدد القرى المستهدفة في المرحلة الثانية من المبادرة بلغ 15 قرية داخل 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي نيدة، و3 قرى تابعة لمجلس قروي الحواويش، و4 تابعة لمجلس قروي الكولة.

دعوة المواطنون لتقنين أوضاعهم

وأكد «حبارير»، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، تعمل على تحسين مستوى الأداء بكل الملفات، وسرعة الإنجاز بها، وتيسير الإجراءات على المواطنين، كما حث المواطنين، على التقدم نحو تقنين أوضاعهم، وأن الفرصة سانحة خلال هذه الفترة لتوفيق أوضاعهم.