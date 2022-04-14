ضبط عاطل بـ250 جرام مخدرات وهروب والده بسوهاج

غوى الشيطان أب وابنه بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، لبيع المواد المخدرة بدائرة المركز، واستخدم الأب نجله في تسهيل عملية توزيع المخدر على الشباب، واستطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط الابن، بحوزته كمية من المخدر، مع هروب الأب وترك ابنه بين يدي العدالة.

معلومات بالنشاط الإجرامي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج بورد بلاغ لمركز سوهاج، بعمل محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة، مفادها قيام كل من: «محمد ل ا ا» 48 عاما، عاطل عن العمل، مسجل خطر سرقات عامة، سابق اتهامه فـي عدة قضايا، أخرها قضية مخدرات، ويقيم دائرة مركز سوهاج، وابنه «أحمد م ل ا» 15 عاما، عاطل عن العمل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، بالإتجار فـي المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط الابن والمواد المخدرة وهروب الأب

فور التأكد من المعلومت الواردة بواسطة قسم البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، عقب استصدار إذن النيابة العامة بمحافظة سوهاج، قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، أسفرت المأمورية عن ضبط المتهم الثاني بمنزله، وحوزته كمية من مخدر الآيس، تزن نحو 250 جرام ومبلغ مالي 450 جنيها، وميزان حساس وسلاح أبيض «مطواه» وهاتف محمول.

اعتراف المتهم بحيازة المخدرات بقصد الإتجار

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه يقوم بمعاونة والده في توزيعها، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والميزان لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية.