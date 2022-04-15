مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13.. أحمد داود يكشف سر عن آسر ياسين

تطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، الذي يتم إذاعته يوميا، عبر شاشة قناة cbc، لذا نعرض ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13، شهد كثير من المفاجآت الخاصة بالأبطال، فقد بدأت الحلقة بمشهد يجمع الثنائي أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وحبيبته شيرين، وهي تعاتبه بأن قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، أخبرها بأنه على علاقة بفتاة أخرى.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 13

قالت شيرين لأدم، إن هذه الفتاة هى ليلى، التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، لكن أدم نفى كل هذا الأمر، وأخبر شيرين بأن ليلى لها حبيب، لكي تتأكد طلبت منه أن تخرج هي وهو، وليلى وحبيبها معا، لكى تطمئن.

ذهب أدم بالفعل، وطلب هذا الأمر من ليلى التى وافقت بعد ضغطه، لكنها استغربت مما فعله، وعلى الجانب الآخر، كشف أدم سر عن زين، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بأنه كان يعمل وكيل نيابة قبل تحوله إلى محامي.

داود يكشف سر آسر

وذهب أدم لسؤال ليلى عن هذا الأمر، ولم تكن تعلم، لكنها بحثت على جوجل، واكتشفوا الأمر بالفعل، واهتم أدم أن يعرف تفاصيل هذا الموضوع، ولماذا أخفى زين هذا السر؟