أول تعليق من دنيا سمير غانم على شخصية «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 5

أعربت الفنانة رحمة أحمد «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 6، عن حبها الشديد واعتزازها بالفنانة دنيا سمير غانم، أثناء استضافتها في راديو 9090، ما جعل الأخيرة ترد عليها في أول تعليق لها.

وردت «دنيا» عبر استوري بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على كلام رحمة قائلة: «أنا كمان حبيتك جدا يا رحمة، وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو، ربنا يوفقك أنت وكل أسرة المسلسل المبدعين».

مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6

تجسد الفنانة رحمة أحمد خلال المسلسل، شخصية مربوحة الفتاة البسيطة التي تتزوج الكبير أوي، بعد ترشيح عمته «الكبيرة فحت» لها، يتم الزواج، وفي ليلة الدخلة تحدث مفارقات كوميدية، تصدرت خلالها رحمة أحمد التريند، إذ ظهرت في 5 إطلالات كوميدية.

مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي6، يشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج، وأسما إبراهيم ومصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 في الساعة الـ6:20 يوميا على شاشة قناة «ON»، ثم تعاد الحلقة في الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، ويعاد مره ثانية في الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما» وتعاد الساعة الـ4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.