رامي رضوان: مشاعري الطبيعية كزوج هي التي تحركني لدعم دنيا سمير غانم

تحدث الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC» عن دور عائلته في نجاحاته التي حققها على مدار مشواره في مجال الإعلام، وعن دعمه لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

رامي رضوان عن دعم أسرته: شكرا

وقال رامي رضوان خلال حواره لـ «الوطن» إن أسرته كان لها فضل كبير خلال مشواره، كما وجه الشكر لهم على دعمهم له طوال الوقت: «الحمد لله، أسرتي كلها والدي ووالدتي وأختى، لهم فضلٌ كبير في مشواري كله بعد الله سبحانه وتعالى.. أبي وأمي داعمين لي طوال الوقت، وأشكرهما لأن تربيتهما لي عظيمة، وأتمنى أنّ أكون على قدر هذه التربية».

وأضاف «رضوان»: «كما أنّ أختى وبحكم أنها أكبر مني كانت رفيقة الدرب، وكانت حقل تجارب لي وقت الدراسة، فكلما تختار مسارًا صعبًا في التعليم كنت أختار الطريق السهل.. فأدعو الله أنّ يحفظ لي أسرتي ويبارك فيهم».

رامي رضوان: أجتهد كزوج لدعم دنيا سمير غانم في محنتها

وعن سؤاله عن كيفية دعمه لزوجته دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية بعد رحيل والديها، ذكر: «لا أفكر وأخطط عن كيفية دعم زوجتي، لكن أنا أجتهد كزوج يجب عليه الوقوف بجانب زوجته، فالأحداث التي مررنا بها على مدار الشهور الأخيرة كانت صعبة وقاسية جدًا علينا جميعًا، بداية من إصابة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز وما تلا هذه الفترة حتى وفاتهما».

وتابع رامي رضوان: «لذلك من الضروري دعم دنيا لتجاوز هذه المرحلة بسلام، إذ أنّ مشاعري الطبيعية هي التي تُحركني، وفي أي لحظة أستطيع فيها إدخال البهجة على أسرتي أفعلها وأنفذها فورًا دون تفكير».