دنيا سمير غانم ورامي رضوان وأشرف زكي أبرز الحاضرين لجنازة أحمد حلاوة

بدأ منذ قليل تشييع جثمان الفنان أحمد حلاوة من مسجد المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأقارب.

ووصل منذ قليل الإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، لجنازة الفنان أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

فنانون يشاركون فى تشييع جثمان أحمد حلاوة

كما وصل أيضًا لحضور تشييع جثمان حلاوة الفنانين سامح الصريطي وعصام السقا وإيهاب فهمي ومنير مكرم وأشرف زكى ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين.