دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمي بعيد ميلادها: «ربنا يخليكي ليا»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة شقيقتها إيمي، بعيد ميلادها اليوم 31 مارس، إذ نشرت صوره للأخيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، على صورة شقيقتها إيمي، قائلة: « كل سنة وانت طيبة و حنينة وأخف دم بنت في الدنيا ربنا يسعدك و يقويكي و يخليكي ليا و لكل الناس اللي بتحبك»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

دنيا سمير غانم لـ إيمي: أطيب وأحن وأجمد كوميديانة في الدنيا

كما نشرت النجمة دنيا سمير غانم، صورة شقيقتها إيمي، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة عليها: «أطيب وأحن وأجمد كوميديانة في الدنيا».

إيمي سمير غانم تتذكر والدتها في عيد الأم الماضي

وفي عيد الأم الماضي، حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على معايدة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، في أول عيد أم بدونها، إذ كتبت العديد من الكلمات المؤثرة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وقالت الفنانة إيمي سمير غانم، «ده أول عيد أم من غير مامي، الحمد لله كل سنة وإنتي طيبة يا ديدي وعيدك في الجنة بإذن الله أشوفك على خير يا مامي بحبك».

وتحرص الفنانة إيمي سمير غانم، على تذكر والديها الراحلين باستمرار، إذ تنشر لهما صورًا دائمًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وفي بداية شهر مارس، نشرت إيمي، صورة تجمع والديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز.

وعلقت إيمي سمير غانم، على الصورة التي جمعت بين والديها الراحلين، قائلة: «مهما وصفت أنا محتاجة بس أشوفهم إزاي ولو ثانية، الحمدلله إنتوا في خيالي وعايشة بيكوا قدامي»، مختتمة كلامها بالدعاء لهما ولكل متوفي.