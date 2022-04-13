البنك الأهلي يحذر عملاءه مجددا برسائل قصيرة: حافظوا على سرية بياناتكم

أطلق البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر من حيث الأصول، تحذيراً جديداً للعملاء، بضرورة الحفاظ على بياناتهم الخاصة بالحسابات، وإحاطتها بسرية تامة، بعد تعدد ظاهرة تلقي المواطنين لرسائل قصيرة على هواتفهم تخطرهم بضرورة التواصل مع الرقم المُرسل بشأن تحديث بيانات الحساب الخاص.

سرية بيانات الحسابات والأموال

وأخطر البنك الأهلي المصري، العملاء برسائل قصيرة SMS على الهواتف المحمولة بشأن ضرورة توخي الحذر، وقال في رسالته: «عميلنا العزيز، حفاظاً على سرية بيانات حساباتكم وأموالكم، برجاء توخي الحذر وعدم الاتصال بأي أرقام هواتف ترسل إليكم في رسائل نصية على هاتفكم المحمول أو من خلال روابط على بريدكم الإلكتروني إدعاءًا أنها تخص حساباتكم أو بطاقاتكم البنكية».

تحذيرات متتالية قبل أسابيع

التحذير الجديد من البنك الأهلي المصري، جاء بعد أسابيع من تحذيرات متتالية صادرة عنه، وتحديداً في نهاية فبراير الماضي، حيث حذر البنك الأكبر حكومياً من حيث الأصول، من تحميل تطبيقه من منصات غير معتمدة، مخافة التعرض للاختراق، وقال: «برجاء الحرص على تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر التطبيقات الرسمية فقط».

مخاطر الكشف عن الأرقام السرية

كما سبق أن حذر البنك الأهلي المصري، من مخاطر الكشف عن الأرقام السرية وأرقام الحسابات وكلمات المرور الخاصة بالعملاء، وشدد على أنه أو أي من ممثليه في الأفرع لا يتصلون بالعملاء بهدف تحديث البيانات، وأن عملية التحديث تلك لا تتم إلا في أفرع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية فقط، كما دعا إلى تحديث أنظمة التشغيل واستخدام برامج للحماية من الاختراق، تجنباً للسرقات الإلكترونية.

الإبلاغ الفوري عن محاولات الاختراق

وسبق أن أطلق اتحاد بنوك مصر، حملة توعوية بهدف تحذير المتعاملين مع البنوك العاملة في السوق المحلية، من مغبة الكشف عن بياناتهم أو مشاركة أرقام بطاقاتهم الائتمانية مع آخرين، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك المحاولات الاختراقية حال تعرض أي من العملاء لها.