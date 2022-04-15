فيضانات تضرب جنوب أفريقيا.. وهروب 7 قيادات من «القاعدة» الإرهابي في حضرموت

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلية الماضية، عدة أحداث منها الفيضانات التي ضربت إقليم «كوازولو- ناتال» في جنوب أفريقيا، التي أسفرت عن مقتل 341 شخصا، فيما شهدت اليمن هروب 10 أعضاء من تنظيم «القاعدة» الإرهابي، من معتقل في «حضرموت».

أعلن التلفزيون الرسمي في جنوبي إفريقيا، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في «كوازولو - ناتال» الواقع شرقي البلاد إلى 341 قتيلا، كما تسببت الفيضانات، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات.

تأثر 40723 شخصا جراء الفيضانات في مقاطعة «كوازولو ناتال»

من جانبه، أشار رئيس وزراء مقاطعة «كوازولو ناتال»، وقال سيهل زيكالالا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إلى تأثر 40723 شخصا جراء الفيضانات، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

وأمس الاول الأربعاء، أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، مقاطعة «كوازولو ناتال»، منطقة منكوبة بعد هطول أمطار متواصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأمطار غزيرة يوم الاثنين الماضي.

المياه تغمر ما لا يقل عن 120 مدرسة

وغمرت المياه ما لا يقل عن 120 مدرسة، ما تسبب في أضرار بأكثر من 26 مليون دولار، فيما أغلقت السلطات جميع المدارس في المقاطعة بشكلا مؤقت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وفي وقت سابق، استدعت السلطات في الإقليم استدعت قوات الجيش، لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.

وفي اليمن، فر 10 أعضاء من تنظيم «القاعدة» الإرهابي بينهم 7 من القياديين البارزين، من معتقل في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وفي العراق، أعلنت «وزارة النفط»، القضاء على أزمة الوقود المفتعلة، وقالت الوزارة إنها تتابع الإجراءات القانونية في المحاكم ضد إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة للتعليمات.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إلى أن العاصمة «بغداد»، شهدت أزمة وقود كبيرة، موضحة أن محطات الوقود الأهلية أضربت عن العمل خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب مساعي وزارة النفط لرفع الدعم عن أسعار الوقود.