306 قتلى حصيلة فيضانات جنوب أفريقيا والجيش يعلن التعبئة «فيديو»

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا إلى 306 قتلى، فيما زار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا عددا من عائلات من الضحايا للفيضانات التى اجتاحت مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية التي توصف بأنه مركز الكارثة، وأعرب الرئيس عن أسفه لما أسفرت عنه هذه الفيضانات، قائلا إنه بلاده تواجه كارثة ذات أبعاد هائلة.

وكانت مصر أعربت عن تعازينها لدولة جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات، وقدمت مواساتها لكل أسر الضحايا، متمنية لهم الشفاء العاجل والقريب.

فيضانات جنوب أفريقيا تدمر آلاف المنازل وعشرات المدارس

وصرحت نونالا ندلوفو المتحدثة باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث إن حصيلة قتلى فيضانات جنوب أفريقيا التي ضربت منطقة كوازولو ناتال، ارتفعت إلى 306 قتلى، ووصفت الأحداث هي أحلك اللحظات في تاريخ كوازولو ناتال.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه جرى تعبئة الجيش في جنوب أفريقيا لتقديم الدعم الجوي اللازم في عمليات الإجلاء، حيث تم تدمير آلاف المنازل و140 مدرسة على الأقل، بحسب التقارير التي تصدر عن السلطات المحلية.

انقطاع التيار الكهربائي جراء الفيضانات في جنوب أفريقيا

وتسببت الأمطار الغزيرة في جنوب أفريقيا في تعطيل كثير من المرافق في البلاد، مثل انقطاع التيار الكهربائي ووقف إمدادات المياه، كما تعطل العمل في خطوط السكك الحديدية، كما أن السلطات طلبت من المواطنين عدمن التنقل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه هذه المنطقة فيضانات مدمرة، حيث تسببت الفيضانات في عام 2019 في مقتل نحو 70 شخصا، وتسببت في تدمير كثير من القرى الساحلية جراء الانزلاقات الطينية.

رئيس جنوب أفريقيا: نحن أمام كارثة ذات أبعاد هائلة بسبب الفيضانات

وخلال زيارته عدد من اسر الضحايا، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا إن الفيضانات الحالية مميتة وكارثية، كما أعلن عن تعهد الحكومة بتقديم مساعدة لمواطن فقد أطفاله الأربعة بسبب انهيار جزء من منزل يعيشون فيه دمرته جراء تلك الفيضانات.

وأضاف أن الكارثة ذات أبعاد هائلة، لافتا إلى أن إحدى العائلات على سبيل المثال فقدت 10 من أفرادها.