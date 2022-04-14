فيضانات جنوب أفريقيا تشل البلاد وتودي بحياة 250 شخصا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا التي ضربت مدينة دوربان إلى أكثر من 250 قتيلاً، حسبما أعلنت مسؤولة الصحة في مقاطعة دوربان، الأربعاء، وقالت نوماغوغو سيميلين زولو: لقد تسلمنا اعتباراً من الليلة الماضية نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين، فيما أفاد مسئول آخر بارتفاع عدد الضحايا لأكثر من ذلك.

فيضانات جنوب أفريقيا: الضحايا 259 شخصا

وقال مسؤول إقليمي في جنوب افريقيا: إن عدد القتلى الناتج عن فيضانات جنوب أفريقيا المدمرة التي ضربت الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا ارتفع إلى 259. وقد تم الاستعانة بالجيش لتقديم دعم جوي لإجلاء المصابين والعالقين جراء الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، أمس، في نزوح العشرات من المواطنين كما جرفت الطرق، وعطلت الشحن في أحد أكثر الموانئ الأفريقية ازدحاماً. وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من 2000 منزل، فضلا عن حوالي 4000 مسكن عشوائي.

فيضانات جنوب افريقيا تقطع الكهرباء وتُغلق الطرق

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضا في انقطاع الكهرباء، وإغلاق طُرق كثيرة، بالاضافة إلى تعطيل إمدادات المياه.

ودعت السلطات الجنوب أفريقية السكان لملازمة البيوت، فيما حثت وشجّعت المقيمين في المناطق المرتفعة على استقبال المقيمين في المناطق المنخفضة التي تضررت بفعل الفيضانات.

مصر تعزي في ضحايا فيضانات جنوب افريقيا

وكانت مصر قد أعربت عن خالص تعازيها في ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا، إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال بدولة جنوب أفريقيا، والتي نتج عنها عشرات الضحايا والمصابين، وتدمير المنشآت والمنازل والبنى التحتية.

وأشار بيان للخارجية المصرية فقد تقدمت مصر، حكومة وشعبا، بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، وأكدت وقوفها بجوار جنوب أفريقيا بسب حادث فيضانات جنوب أفريقيا، واصفة إياه بالمُصاب الأليم.