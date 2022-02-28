تقرير أممى: مصر لم تشهد هجمات لـ«داعش أو القاعدة» منذ 2019

أشاد تقرير أعده فريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات، المُشكل من مجلس الأمن الدولى، بجهود مصر فى مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابى، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ لنشاط التنظيم بالبلاد فى الفترة الماضية.

وذكر التقرير الذى رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى «مجلس الأمن»، أن مصر شهدت انخفاضاً فى نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، واصفاً التنظيم بأنه «جماعة محلية منتسبة إلى تنظيم داعش تظهر بكثرة فى دعايته». ونوه بأنه منذ عام 2019، لم ينسب أى هجوم إرهابى إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة فى مصر، كما أنهما لم يعلنا مسئوليتهما عن أى هجوم»، مرجعاً نجاح الأجهزة الأمنية المصرية فى مواجهة تلك التنظيمات، وانخفاض نشاط الجماعات الإرهابية إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وإلى مبادرة لدعم انشقاق قادة «أنصار بيت المقدس»، مما أضعف روحهم المعنوية، وعزز الانطباع بأن الجماعة آخذة فى الانحسار.

مجلس الأمن: أجهزة الأمن المصرية نجحت فى مواجهة التنظيمات الإرهابية.. والاستثمارات زادت في سيناء

وزادت من جهة أخرى الاستثمارات العامة فى مجالات البنية التحتية، والنقل، والإسكان، فى سيناء. وأكد مجلس الأمن فى وثيقته تصميمه للتصدى لما يمثله تنظيم «داعش» ومن يرتبط به من أفراد، مشيراً إلى أن التنظيم الإرهابى استمر فى تكبد خسائر على مستوى قياداته، لكن التنظيمات المنتسبة إليه حافظت على مستوى مرتفع من النشاط والهجمات فى أفريقيا، وقوت وبرزت فى أفغانستان بعد استيلاء حركة «طالبان» عليها.

ولفت التقرير إلى تراجع النشاط الإرهابى لـ«داعش» فى ليبيا، وفشله فى جذب مجندين جُدد، والسيطرة على الأراضى، مشيراً إلى تناقص عدد مقاتلى الجماعة المنتسبة لتنظيم داعش فى مقاطعة ليبيا، ليصبح نحو 50 مقاتلا، ويولى الأولوية لوجوده فى جنوب ليبيا، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم صفوف قيادته، مضيفاً: «ومن شأن القضايا السياسية العالقة فى ليبيا، أن تتيح المجال والفرصة لتنظيم داعش ليُعيد فرض وجوده، وخاصة فى منطقة فزان».

وأوضح التقرير أن «داعش» ينشط كحركة تمرد ريفية راسخة فى العراق وسوريا مستغلاً سهولة اختراق الحدود بين البلدين، ولا يزال يحافظ على عملياته فى المناطق حيث يقل الضغط الأمنى، وتُقدر دول أعضاء تنظيم داعش ما بين 6 آلاف و10 آلاف مقاتل فى كلا البلدين، حيث يُشكل خلايا ويُدرب العناصر لشن الهجمات.