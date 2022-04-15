رانيا محمود ياسين تتعرض لحادث أثناء التصوير: ربنا أنقذني من الموت

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، تعرضها لحادث أثناء التصوير كاد ينهي حياتها على حد وصفها.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف، كنا بنصور في فيلا من فيلل جاردن سيتي القديمة، وأنا في المشهد، النجفه ثقيلة جدا سقطت أمامي، كانت ممكن تقع على راسي».

وأضافت رانيا: «ونزلت على الترابيزة اللي قدامي بالظبط، سنتيمترات بعدتها عن راسي، اللهم لك الحمد، اللي حصل معايا النهاردة فضل وكرم من ربنا، لا يعد ولا يحصى، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من بعد».