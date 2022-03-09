رانيا محمود ياسين بعد خروج «حكم نهائي» من رمضان: « هكتفي بالمشاهدة»

«قدرالله ماشاء فعل»، بهذه الكلمات أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، خروج مسلسلها«حكم نهائي» والذي يشاركها بطولته الفنان مصطفى قمر، من منافسة دراما رمضان 2022، بعد أن كان مقررا عرضه في الموسم الحالي.

سبب خروج رانيا محمود ياسين من موسم رمضان 2022

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «الحمد الله، قدر الله ماشاء فعل، بإذن الله رمضان ده هكون مشاهدة لأعمال زملائي، كل تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق»

وبعد خروج مسلسل «حكم نهائي»، تغيب الفنانة رانيا محمود ياسين عن السباق الرمضاني، إذ كانت ستشارك في بطولة ذلك المسلسل فقط، وأكدت أنها تتمنى التوفيق لباقي المسلسلات الأخرى المعروضة، وأنها ستكون متابع جيد لكل المسلسلات التي ستنافس في موسم رمضان 2022 .

وعن سبب خروج المسلسل من السباق الرمضاني، أوضحت رانيا محمود ياسين أن ذلك يرجع إلى ضيق الوقت وعدم تصوير عدد كبير من المشاهد تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، وسيعود أبطاله لاستئناف التصوير من جديد بعد نهاية الشهر المبارك، وسُيعرض خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل حكم نهائي

والعمل الفني من بطولة مصطفى قمر، بشرى، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، نضال الشافعي، ميرهان حسين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل الطاووس

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين بموسم رمضان 2021، من خلال مسلسل الطاووس، بطولة الفنان جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ومن قبلها شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في مسلسل «فلانتينو» مع الفنان عادل إمام في رمضان 2020، ويعتبر هذا العمل الأخير لعادل إمام في دراما رمضان، واعتذر بعدها عن الأعمال المعروضة عليه، حيث أنه من المقرر أن يشارك في عمل سينيمائي جديد خلال الفترة المقبلة .