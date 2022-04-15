ماجدة خير الله: هاني رمزي أهم اكتشافات مسلسل العائدون

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بدور الفنان هاني رمزي في مسلسل «العائدون»، مشيرة إلى أنه يحمل داخله مخزون كبير من المواهب لم بفصح عنه من قبل، مؤكدة أن ظهوره بهذا الشكل مفاجأة.

وكتبت ماجدة خيرالله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «نفسي نبطل هبل وسذاجة، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، ميعتبرش نفسه بطل قومي، واللي بيطلع خاين مثلا، لا نقلل من قيمته كإنسان ومواطن، لكن نقيم الممثل بمدى إجادته للدور، يعني في مسلسل العائدون للمخرج أحمد جلال، الممثل السوري أحمد الأحمد، يتألق في دور الإرهابي الداعشي سياف، اللي بيقتل بدم بارد، ودون أن أي لحظة تردد أو ندم، المسلسل يدور في أروقة المخابرات المصرية، التي تسعى لزرع عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات، التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمد عادل، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان».

المخرج راهن على هاني رمزي ونجح بجدارة

أضافت ماجدة خيرالله: «ولكن أهم اكتشاف يقدمه المسلسل، هو إعادة تقديم هاني رمزي بصورة ودور لم نعهده من قبل، ويبدو أن هذا الفنان، داخله مخزون من المواهب لم يفصح عنه من قبل، أكيد المخرج أحمد جلال لديه نظرة ثاقبة، جعلته يراهن على نجاح هاني رمزي، وكسب الرهان بجدارة».

مسلسل العائدون

يشارك في بطولة مسلسل العائدون، عدد كبير من نجوم الفن أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، السوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.

ويتم عرض المسلسل عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.