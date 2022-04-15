زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، مدينة ديلينجا بمقاطعة تشينجهاى الواقعة شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رصد مركز الزلزال عند خط عرض 38.52 درجة شمالا

وقال مركز «شبكات الزلازل» الصينية، إن مركز الزلزال، تم رصده عند خط عرض 38.52 درجة شمالا وخط طول 97.33 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

بدورها، أشارت السلطات المحلية في بلدية «تيانجين» شمال الصين، إلى وقوع حادث بين قطاري شحن مُحمّلين بالفحم، وقع، أمس الخميس،على قطاع «داتونج-تشينهوانجداو» للسكة الحديد، ما أسفر عن خروج بعض العربات عن قضبان السكة الحديد.

وأرسلت سلطات السكك الحديد،6 قطارات إنقاذ، وحوالي 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، فيما لميتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.