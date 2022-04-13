غلق مركز طبي غير مرخص ببني سويف.. يعالج المرضى بالأوزون مقابل أكياس دم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، حملة أسفرت عن ضبط وغلق مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي يسحب أكياس دم من المرضى ويزعم معالجتهم بغاز الأوزون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط نفايات طبية خطرة داخل المركز

كما ضبطت الحملة كمية من النفايات الطبية الخطرة يلقيها المركز في القمامة العادية، مما يعرض المواطنين لخطر نقل الأمراض، وتمّ تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

تكليفات بمتابعة المنشآت الطبية الخاصة

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك، بعمل حملة على المنشآت الطبية الخاصة، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار «غنيم» إلى أنَّ المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء، والدكتور أحمد ماهر توفيق مساعدي مدير العلاج الحر، ومن حماية المستهلك أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.