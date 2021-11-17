تدشين مبادرة «أبطال الخير» لدعم أطفال مستشفى السرطان في الأقصر

دشن متطوعو وزارة الشباب والرياضة، فريق «شباب يدير شباب» بمحافظة الأقصر، مبادرة «أبطال الخير» بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال في الأقصر بالمجان بطيبة شمال محافظة الأقصر، لدعم مرضى السرطان معنويا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار التعاون بين الجانبين لتقديم جميع سبل الدعم للأطفال المرضى.

توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال

وأثناء تنفيذ المبادرة وزع متطوعو فريق مبادرة «شباب يدير شباب» بمحافظة الأقصر، بعض الهدايا والألعاب على الأطفال، كما سادت أجواء من السعادة على الأطفال من مرضى السرطان داخل «شفاء الأورمان» بطيبة، كما حرص عدد من فريق شباب يدير شاب بالتبرع المادي، والتبرع بالدم لصالح المرضى بمستشفى بشفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال.

وتعرف فريق شباب يدير شباب في الأقصر، على أقسام المستشفى المختلفة، كما التقطوا الصور التذكارية مع الأطفال، وشاركوهم هوايتهم والأنشطة التي يقيمون بها في الغرف وسط أجواء سعيدة.

وأعرب متطوعو الشباب والرياضة عن سعادتهم لما تقدمه مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر من خدمات طبية.

شفاء الأورمان تشكر متطوعي الشباب

من جانبه، وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان في الأقصر، الشكر لمتطوعي الشباب والرياضة بالأقصر لرسمهم السعادة على وجوه الأطفال، واختيار مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال لإقامة تلك المبادرة، مؤكدا أن فريق مبادرة شباب يدير شباب بالأقصر يحرص دوماً على دعم مستشفي شفاء الأورمان، مؤكدا أن المستشفى جاهزة لاستقبال أي حملات دعم للمرضى.