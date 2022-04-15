آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر العظيم في باحات «الأقصى المبارك»

أدى آلاف الفلسطينيون، صلاة الفجر العظيم في باحات «المسجد الأقصى المبارك»، وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إلى وصول آلاف الرجال والنساء بصحبة الأطفال عبر «باب حطة» بعد تمكنهم من الوصول إلى باحات المسجد.

أحزاب وحركات شبابية تدعو لتكثيف التواجد في «الأقصى المبارك»

وفي وقت سابق، دعت أحزاب وحركات شبابية لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك بدءًا من اليوم الجمعة خاصة مع بدء ما يسمى «عيد الفصح اليهود» وإصرار المستوطنين الإسرائيليين على ذبح القرابين في باحاته.

وكانت منظمة «التعاون الإسلامي»، نددت أمس الخميس، بأشد العبارات إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام «المسجد الأقصى المبارك» وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت «التعاون الإسلامي» في بيان، من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات «الأقصى»، فيما حمل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، و

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة استشهاد شاب فلسطيني يدعى «شوكت كمال عابد»، يبلغ من العمر «17 عامًا» من كفر دان متأثرًا بإصابته الخطيرة في الحوض أمس الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة كفر دان شمال غربي جنين.

وكان فتى فلسطيني يدعى «عمر محمد عليان»، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 11 آخرين، في مواجهات ببلدة «سلواد» الواقعة شمال محافظة «رام الله والبيرة».

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خان يون

واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن زوارق الاحتلال الإسرائيليطاردت مراكب الصيادين في عرض بحر خان يونس، وأطلقت النار صوبها.