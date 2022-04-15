الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية.. ويشن غارات على سوريا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها بحق الفلسطنييين في الأراضي المحتلة، وأعلنت سلطات الاحتلال إغلاق الضفة الغربية، بدءا من عصر اليوم الجمعة، كما قصف جيش الاحتلال، ريف دمشق الجنوبي الغربي في سوريا

وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء أمس الخميس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأوضح «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 35 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و7 إصابات نتيجة الوقوع.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة انطلقت من وسط «بيتا» باتجاه مفترق البلدة، وأغلق الفلسطينيون مدخل البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة، وذلك بعد ساعات من استشهاد فلسطيني يدعى «فواز حمايل»، يبلغ من العمر 40 عامًا من بيتا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلالمواجهات شهدتها البلدة صباح أمس الأول الأربعاء.

قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة لـ «الهلال الأحمر» بقنبلة غاز

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة إسعاف تابعة لـ «الهلال الأحمر» بقنبلة غاز، كما احتجزت قوات الاحتلال، الصحفيين شادية بني شمسة وعباس خبيصة أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية للمواجهات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأصيب فتى فلسطينيا يبلغ من العمر «15 عامًا» من قرية «عبوين»، بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في «بلدة سنجل» شمال «رام الله»، كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة.

من جانبه، منع حراس «المسجد الأقصى المبارك» بالقدس، مساء أمس الخميس، 3 مستوطنين تنكروا بملابس عربية من دخول المسجد من جهة باب المجلس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، دعت منظمة «الأمم المتحدة»،إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في استخدام القوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة في الضفة الغربية المحتلة. وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة، اعتبارا من عصر اليوم الجمعة، لمدة 32 ساعة، عبر فرض طوق أمني كامل، بحجة تأمين عيد الفصح اليهودي.

واوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه تقرر اعتبارا من غد السبت إعادة فتح «معبر الجلمة» و«معبر أم الريحان»، لدخول فلسطينيي الداخل إلى جنين.

بدوره، أجرى أمير قطر، تميم بن حمد، أجرى اتصالين هاتفيين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وبحث الأمير، خلال الاتصاليين، آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

غارات إسرائيلية تستهدف بطاريات إيرانية في ريف دمشق الجنوبي

وفي سوريا، استهدفت غارات إسرائيلية، بطاريات دفاع جوي إيرانية وصلت حديثا، وشحنة طائرات مسيرة إيرانية متطورة، ومنظومة رادار، وفقا لما ذكرته مصادر لـ قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أشار في وقت سابق، إلى وقوع انفجارات متتالية في ريف دمشق الجنوبي الغربي نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في ريف دمشق الغربي وأسقطت بعضها.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري، قوله، إن الأضرار اقتصرت على الماديات.