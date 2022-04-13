مصر ترفض دعوات تكثيف اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 13 أبريل الجاري، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.

رفض دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية على رفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم.

ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة

وأكد على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المُتبادل.