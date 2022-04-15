قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى ونقل 20 مصابا إلى المستشفيات

أصيب أكثر من 20 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في «المسجد الأقصى المبارك».

وفي وقت سابق، أعلن «الهلال الأحمر» الفلسطيني في القدس المحتلة، أن طواقمه تعاملت مع اكثر من 20 حالة إصابة بينها مسعفون وصحفيون تم نقلها لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في «المسجد الأقصى المبارك» بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم.وكان «الهلال الأحمر» الفلسطيني، في القدس المحتلة، اعلن في وقت سابق، تسجيل 7 إصابات بالأطراف العلوية من الجسد، تم إخلاؤها من «باب الأسباط»، أحد أبواب «المسجد الأقصى المبارك»، وما زال هناك عدد من الإصابات داخل المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأشارت وكالة «معا» الفلسطينية، إلى إصابة أحد حراس «المسجد الأقصى المبارك» في عينه

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، «المسجد الأقصى المبارك»، وقامت القوات الإسرائيلية، بـ إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي معظم المصلين من باحات «المسجد الأقصى»

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين وأخلت معظمهم من باحات «المسجد الأقصى المبارك»، كما أغلقت القوات الإسرائيلية كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء «باب حطه».

وأشارت وكالة «وفا» الفلسطينية، إلى وجود عددا من المصلين ما زالوا محتجزين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، كما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسعفين والطواقم الصحفية ولاحقتهم في باحات «المسجد الأقصى المبارك»، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

«الهلال الأحمر» الفلسطيني: قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف

وأشار «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة «باب الأسباط».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات الفلسطينيين الذين انتشروا في ساحات «الأقصى».

وأمس الخميس، قال «نادي الأسير الفلسطيني»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر إبريل الجاري.