إصابة 59 فلسطينيا إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في «الأقصى»

أصيب 59 فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال، «المسجد الأقصى المبارك»، كما أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي باتجاه المصلين، كما تمركزت القوات الإسرائيلية أمام «باب المغاربة» وأطلقت الرصاص المطاطي صوب المصلين بـ «المسجد».

وكانت «جماعات الهيكل المزعوم»، دعت في وقت سابق، لتكثيف الاقتحامات في «المسجد الأقصى المبارك» خلال أسبوع «عيد الفصح»، كما دعت لتقديم قرابين في ساحاته.

الفلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة في «الأقصى» بعد صلاة فجر الجمعة نصرة لـ المسجد

ونظم الفلسطينيون، مسيرة حاشدة في «المسجد الأقصى المبارك» بعد صلاة فجر الجمعة، نصرة لـ المسجد وتحذيرا من اقتحامات المستوطنين لـ «الأقصى» خلال «عيد الفصح».

وفي وقت سابق، نصب الفلسطينيون منذ ساعات الفجر الأولى السواتر الخشبية مقابل «باب المغاربة»، وعلى أبواب المصلى القبلي وساحات قبة الصخرة، كما انتشر الفلسطينيون، في ساحات «المسجد الأقصى المبارك»، فيما هتف الفلسطينيون، لـ «الأقصى» ولمدينة «جنين».