مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج الحلقة 14 والقنوات الناقلة، هو السؤال الذي يبحث عنه العديد من المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، باكتشاف ريهام حجاج «يارا» خطة محمود حافظ «شوقي» للنصب عليها وابتزازها في أموال لفدائها من قضية حادثة السيارة ليتضح أن السيدة الموجودة في الحادث على قيد الحياة.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 14

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 14 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 14 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول شخصية البطلة ريهام حجاج «يارا» التي تترك مجال عملها في الملاحة البحرية لأجل زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، كما يتناول العمل الدرامي علاقتها بوالدها وصديق طفولتها.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.