بالأسماء.. أكبر حركة تنقلات رؤساء أحياء بمحافظة القاهرة

حظيت محافظة القاهرة بنصيب الأسد في حركة المحليات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية حيث شملت نقل وتعيين نحو 20 رئيس حى بالإضافة إلى تعيين علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بدلًا من ندبه، وشملت نقل 4 سيدات، هن أمل فوزى مجاهد من رئيس مدينة قها بالقليوبية إلى حي بولاق أبو العلا، وهالة سيد عبد النبي من حي التبين إلى حي حلوان، وسمية إبراهيم من رئيس حي باب الشعرية إلى رئيس حي وسط القاهرة، ونقل أميرة مصطفى خميس فرحات من مدير عام المكتب الفني لمحافظ القاهرة إلى رئيس حي غرب مدينة نصر.

تعيين سكرتير عام محافظة القاهرة

وتضمنت أسماء حركة رؤساء الأحياء بالقاهرة نقل طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إلى رئيس حي البساتين، ومحمد جمال عادل من رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى حي الزيتون، وأحمد إبراهيم القزاز من حلوان إلى التبين، وحسام لبيب من المطرية لرئيس حي مصر الجديدة، وتعيين عادل توفيق عبده رئيسًا لحي عابدين، وتضمنت الحركة الترقية والتعيين بدلا من الندب لعلاء رشاد بوظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة.

تنقلات وتعيينات رؤساء الأحياء

وشملت حركة المحليات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية داخل القاهرة نقل يحيى الأدغم من رئاسة حي الأزبكية إلى رئيس حي النزهة، وتولي محمد السيد مزيد رئاسة حي الأزبكية، وحاتم محمد عطية رئاسة حي السيدة زينب، ومحمد مصطفى الغزاوي رئاسة حي الأميرية، ووليد فتحي رئاسة حي باب الشعرية، ونقل أحمد جودة عبدالسميع من رئيس حي البساتين إلى حي المعادي، وعبدالحميد أبوالعزم رئيس حي روض الفرج إلى رئيس حي عين شمس، ومحمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى رئيس حي مصر القديمة، وخالد محمد شحاتة من مصر القديمة إلى رئيس حي المطرية، وغريب أحمد عارف من رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى حي الموسكي، وتعيين مجدي عبدالمتعال رئيسًا لحي روض الفرج، ونقل وليد المعداوي رئيس مدينة رأس البر بدمياط إلى حي المعصرة.