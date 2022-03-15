محافظة القاهرة تفتح باب التقديم لمنح مجانية لدراسة الماجستير بالصين

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون العاملين بمحافظة القاهرة إتاحة الفرصة لدراسة درجة الماجستير باللغة الإنجليزية، في معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية بجامعة رينمين لمدة عامين، وذلك للحاصلين على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس في اللغة الصينية مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، على أن تبدأ الدراسة خلال الفترة المقبلة في سبتمبر 2022، علمًا بأن الجانب الصيني سوف يتحمل نفقات المنحة كاملة.

شروط التقديم

وأكدت محافظة القاهرة أن الاشتراطات تتضمن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وألا يزيد عمر المرشح عن 35 سنة، وعلى من يرغب الترشيح ممن ينطبق عليه الشروط بعد المطالعة على النماذج المرفقة بالإعلان، التقدم إلى الإدارة المركزية لشؤون العاملين إدارة التدريب، مع مراعاة سرعة الترشيحات في موعد أقصاه 17 مارس 2022، وعلى من يرغب وتنطبق عليه الشروط سرعة التقدم.

معارض للسلع

في سياق منفصل، تبدأ محافظة القاهرة بالتنسيق مع الغرف التجارية التجهيز لإقامة 10 معارض للسلع الغذائية خلال أسبوع في مختلف أحياء المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تتضمن توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق وتوفير كل السلع ومستلزمات الأسر، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل حلول شهر رمضان مع توفير كل الدعم من محافظة القاهرة لأي مبادرات توفير السلع الغذائية بسعر مناسب.