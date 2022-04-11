خطة محافظة القاهرة لمواجهة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري في رمضان

تواصل محافظة القاهرة منذ دخول شهر رمضان، على تنفيذ خطة الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة أفضل للمواطن، والحد من مخالفات بشوارع ومياديين العاصمة والعمل على راحة المواطن، وتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للإشغالات.

خطة إدارة شرطة مرافق القاهرة

وتضمنت خطة إدارة شرطة مرافق القاهرة، وفق تقرير محافظة القاهرة التركيز على عدة نقاط خلال الحملات منها:

- مكافحة ظاهرة الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين دون ترخيص في الشوارع والميادين على مدار اليوم، مما يؤدي إلى تيسير الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

- مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع غير الهامة خاصة في التقاطعات الهامة والإشارات.

- حصر شوادر بيع الفوانيس وياميش رمضان والتنسيق مع الحي لإزالة غير المرخص منها.

- تنفيذ الحملات الوقائية على محلات الطيور بالتنسيق مع الطب البيطري.

- القيام بحملات انضباطية لإعادة الانضباط للشارع المصري، بالتنسيق مع الأحياء مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

متابعة الشوارع المؤدية للمزارات الدينية

- التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المزارات الدينية خاصة منطقة الأزهر والحسين وجامع عمرو بن العاص وميدان السيدة عائشة وميدان السيدة نفيسة والسيدة زينب، نظرا لزيادة تردد المواطنين خلال شهررمضان.

التركيز على مناطق الجذب الجماهيري

- التركيز على مناطق الجذب الجماهيري ذات الطبيعة التجارية، مثل ميدان روكسي وميدان العتبة ورمسيس والعباسية والتحرير، ومناطق باب الشعرية والسيدة زينب وشارع 26 يوليو وشارع السبتية وشارع بولاق الجديد.

- عدم السماح بإشغال الأرصفة بالبضائع والأغذية لتمكين المشأة من استخدام الأرصفة وعدم السير في نهر الطريق، وتعرضهم لحوادث السيارات.

- المتابعة المستمرة لموائد الرحمن والسرادقات، وبيان مدى التزامها بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن بالتنسيق مع الحي المختص.

- تكثيف الخدمات حول دور العبادة والمساجد الهامة بأحياء القاهرة لرفع الإشغالات والباعة.

- تكثيف الحملات بمناطق مدينة نصر بشوارع عباس العقاد ومكرم عبيد ومصطفى النحاس وسوق المنهل وسوق السيارات ومنطقة سيتي ستارز.

- متابعة تنفيذ مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، فيما عدا الأنشطة المستثناة.

- مشاركة الجهات المعنية في تنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.