محافظ القاهرة: مستاء من أداء بعض رؤساء الأحياء.. وحظر الشيشة مستمر

أعرب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن استيائه من أداء بعض رؤساء الأحياء، قائلا إنّهم يغفلون مساهمة المجتمع المدني في أعمال التطوير، وحتى الآن لم يوجّه أي رئيس حي الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور تطوير شارع أو ميدان، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والتفاعل مع المواطن، والتواجد الميداني بعيدا عن المكاتب وأداء المهام المطلوبة منهم.

موقف الاستمرار حظر الشيشة

وأكد عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وسكرتير عام المحافظة، استمرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم، وأهمية تكثيف الحملات من قبل الأحياء على الكافيهات، لإنفاذ القانون على المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.

دقيقة حداد على روح مدير محاجر القاهرة

كما شهد الاجتماع التنفيذي للمحافظة، الذي ترأسه اللواء خالد عبدالعال، الوقوف دقيقة حدادا على روح سامي شبل، مدير عام مشروع محاجر القاهرة، الذي وافته المنية مؤخرا.

القاهرة تستعد لتطعيم مليون طالب بلقاح كورونا

وشدد عبدالعال، على عدم التهاون في أي إجراءات تخص التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تستعد لتطعيم أكثر من مليون طالب من الفئات المستهدفة للتطعيم بلقاح كورونا.

الكمامة إجباري لدخول المنشآت الحكومية

وأوضح أنّ المحافظة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكل ما يصدر عن مجلس الوزراء واللجنة العليا من قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا، من منع الموظفين والمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، من دخول المصالح الحكومية، سواء ديوان عام المحافظة أو الأحياء والمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أنّ المحافظة تُلزم المترددين على المصالح الحكومية، بارتداء الكمامات.

موسم الشتاء

ولفت عبدالعال، إلى أنّ محافظة القاهرة استعدت مبكرا للتعامل مع موسم الشتاء، من تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وعددها نحو 21 ألف بالوعة، بعد إضافة بالوعات جديدة ببعض المناطق للتعامل مع مياه الأمطار، علاوة على انتشار المعدات والتنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي وهيئة الأرصاد.