أحداث كثيرة شهدها مسلسل «العائدون»، خلال الحلقات الماضية، خاصًة بعدما حاول الفنان هاني رمزي، تجنيد شخصية «صفوان»، لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، ولا سيما بعدما عرف «رمزي»، أن «صفوان»، يعمل لصالح إحدى القنوات الإرهابية التي لديها مصالح مشتركة مع تنظيم داعش الإرهابي، لذلك بحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 14 والقنوات الناقلة، للتعرف على المزيد من الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 14 والقنوات الناقلة

وتكون مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 14 والقنوات الناقلة، يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، على قناة دي إم سي دراما بينما تتم إعادة هذا العمل الدرامي مرتين، الأولى في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام الساعة 4:55 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 14 والقنوات الناقلة

أما عن شاشة قناة دي إم سي دراما، فتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 14 والقنوات الناقلة، على شاشة «دي ام سي»، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

فريق عمل مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

ويشارك في تقديم مسلسل العائدون، إلى جانب الفنان أمير كرارة، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: «أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل»، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم: «محمد ممدوح، هاني رمزي، محمد فراج»، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي جوهر.