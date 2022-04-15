أسعار البنزين الجديدة.. تحركت 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل، تحريك سعر المواد البترولية، وهو ما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر، حيث تغيرت قائمة الأسعار التي يتم العمل بها في مصر، فقد تحرك سعر البنزين اليوم بقيمة 25 قرشًا لجميع أنواع البنزين ماعدا السولار الذي تم تثبيتة.

قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر

وقدرت قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر قبل وبعد التحريك، بما هو قدره 25 قرشًا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه، واستقرار وتثبيت أسعار السولار، وتحريك سعر طن المازوت المورد للصناعات بقيمة 400 جنيهًا ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيهًا وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية قائمة الأسعار الجديدة في مصر:

أسعار البنزين الجديدة في مصر قبل وبعد التحريك

قررت لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار البنزين بنسبة 3.5% عن الأسعار التي تم تحديدها في يوليو الماضي، حيث أن اللجنة يمكن أن تحرك الأسعار بقيمة 10%.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية بتحريك أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشًا ليصبح بـ7.50 بدلًا من 7.25، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وتحركت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشًا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.75 جنيه مقابل 8.50 جنيه.

أما عن بنزين 95 فقد تحرك ووصل إلى 9.75 جنيه للتر بدلًا من 9.50 جنيه للتر، وتحركت أسعار المازوت المحلية لتسجل 4600 جنيهًا للطن بدلًا من 4200، مع استقرار أسعار المازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارًا بتحريك أسعار البنزين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع هائل لأسعار النفط والمنتجات البترولية التي نقوم باستيراد جزء منها لتلبية احتياجات السوق المحلي.