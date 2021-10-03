إعلان أسعار البنزين أكتوبر 2021 خلال أيام.. ارتفاع الأسعار مرجح بقوة

تنعقد لجنة تسعير الوقود خلال أيام، لمراجعة أسعار البنزين في مصر، وإعلان الأسعار الجديدة، قبل منتصف الشهر الجاري، حيث تترقب محطات الوقود، إعلان اللجنة أسعار البنزين في مصر، لتبدأ العمل بـ أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2021.

وبينما تستبعد مصادر في اللجنة لـ«الوطن» سيناريو خفض أسعار البنزين في مصر في القرار المقبل للجنة تسعير الوقود، يبقى سيناريو زيادة أسعار البنزين في مصر قائمًا مع سيناريو التثبيت، خاصة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط خام برنت، الذي يتم على أساسه تسعير البنزين.

إعلان أسعار البنزين في مصر خلال أيام

وتحيط اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، أسعار البنزين الجديدة بسرية تامة، كي لا يؤثر ذلك على الأسواق، وحتى لا تقوم المحطات بحجز كميات من البنزين بالسعر الحالي، وبيعها بالسعر المرتفع في حالة الزيادة، للاستفادة من فارق أسعار البنزين في مصر.

وتراجع لجنة تسعير الوقود التلقائي، أسعار البنزين في مصر كل 3 شهور، وتقوم المعادلة التسعيرية على أساس حساب تكلفة النقل والشحن، وأسعار خام برنت، بالإضافة إلى سعر الصرف الخاص بالدولار مقابل الجنيه، وتصدر اللجنة الحكومية قرارها بالخفض أو التثبيت أو زيادة أسعار البنزين في مصر، شريطة ألا تجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% بحسب قرار إنشاء اللجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019.

أسعار البنزين أكتوبر 2021 تعلن مرشحة للزيادة

وفي يوليو الماضي، رفعت لجنة تسعير الوقود، أسعار البنزين في مصر، 25 قرشًا ليصبح السعر 2.75 جنيه للتر لبنزين 80، وبسعر 8 جنيهات للتر بنزين 92، و9 جنيهات للتر بنزين 95، بينما ظل سعر السولار ثابتًا عند 6.75 جنيه للتر، و3900 جنيه لطن المازوت.

وقال جمال القليوبي، أستاذ البترول في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ«الوطن» إن أسعار البنزين في مصر مرشحة للزيادة بنسبة 10% كاملة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وصولاً إلى 80 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكن طوال الوقت ترفع السعر بنسبة 10% بل جزء من هذه النسبة، لكن هذه المرة قد تكون مضطرة للزيادة كاملة على أسعار البنزين في مصر.