أسعار العملات دائما ما تحظى باهتمام الكثيرين خاصة المستثمرين ورجال الأعمال في ظل التوترات الاقتصادية، لذا تبحث العديد من الفئات عن العملات المختلفة، ويهتمون بما تسجله في البنوك ومحال الصرافة.

ومن ضمن ما يبحثون عنه سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 13-4-2022 في مصر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-4-2022

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتي «بيريوس» بسعر 4.90 جنيه، مقابل 4.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.94 جنيه، مقابل 4.89 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 4.92 جنيه، مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم بسعر 4.94 جنيه، مقابل 4.90 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية نحو 4.90 جنيه، مقابل 4.82 جنيه للشراء.