مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14 والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل في بيتنا روبوت 2، قائمة المشاهدات في المسلسلات الكوميدية التي دخلت سباق رمضان هذا العام، مما يزيد البحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14، حيث شهدت الحلقة 13 للمسلسل العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، نستعرض المواعيد، على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14

يتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14 في الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحًا، على أن تكون الإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض، وأيضا حصلت منصة watch it على حقوق إذاعة حلقات المسلسل.

أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

وفي الحلقة الـ13 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، تدور العديد من المفارقات الكوميدية، حيث تحاول سارة أن تذهب لدكتور لكي تعالج يوسف من فقدان الذاكرة الذي يؤكد لها أنه يمكن مساعدة يوسف لكي تعود الذاكرة له من خلال اختراع العديد من القصص مثل زواج هدير من لذيذ أو أن تقوم عصابة بخطف سارة لكي يتعرض للصدمة وتعود الذاكرة له.

وبعد أن صدمت سيارة يوسف تعود له الذاكرة لكنه يخبر لذيذ ألا يبوح بهذا السر لسارة أو زومبا، ثم بعد ذلك تكتشف زومبا السر لتخبر سارة التي تقوم بخلق قصة هي الأخرى لكن يكتشف يوسف السر ويحاول أن يجعلها تعترف بذلك.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور منافس ليوسف يقوم باختراع الروبوت متين الذي ينافس الروبوت لذيذ الذي صنعه يوسف وتتوالى الأحداث في إطار مشوق ووجود العديد من المفارقات الكوميدية بينهما خلال حلقات الجزء الثاني.